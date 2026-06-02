Los tres mejores tantos de la 4ª jornada del torneo “Erremontari”
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Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada
En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.
Endika Barrenetxea: “Hemos encontrado pelotas de nuestro gusto; hemos acertado en casi todo hoy”
La pareja formada por Aldabe y Barrenetxea IV se ha impuesto en dos sets a Segurola-Larrañaga. Al comienzo del partido Larrañaga le ha dado un pelotazo a Segurola y Endika cree que eso ha condicionado el partido.
Segurola recibe un pelotazo directo de Larrañaga
En el cuarto tanto del partido entre Aldabe-Barrenetxea IV vs. Segurola-Larrañaga, Larrañaga le ha propinado un pelotazo en la mejilla a Segurola. El golpe le ha causado una pequeña herida al delantero, que ha seguido jugando tras salir del vestuario.
Ezkurra II: “Sabíamos que el tanto estaba en los cuadros delanteros y que no había que arriesgarse mucho”
Josetxo Ezkurra y Xabier Azpiroz se han impuesto en dos sets a Paulo Aiestaran y Aritz Juanenea. En el primero han firmado un 6-15 y el segundo ha terminado con un 8-15, Azpiroz ha sacado y Aiestaran VII ha fallado al responder.
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Ezkurra II-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea IV se llevan el botín de la victoria en la tercera jornada
Ezkurra y Azpiroz se han impuesto a Segurola y Larrañaga en tres sets (14-15, 15-2 y 5-8), en un choque con muchas alternativas. Por su parte, Aldabe y Barrenetxea han remontado y ganado a Ansa II y Zubiri también en tres sets (15-6, -7-15 y 5-8).
Aldabe: “Ansa y Zubiri se han cansado antes que nosotros, eso ha sido lo que ha marcado la diferencia”
Aldabe y Barrenetxea IV se han impuesto a Ansa II y Zubiri. Han conseguido la victoria en tres juegos: 15-6, 7-15 y 5-8. No os perdáis el último tanto del partido y las declaraciones de los azules.
Ezkurra II: “Nos ha faltado un punto de tensión”
La pareja formada por Ezkurra II-Azpiroz se ha llevado la victoria ante Segurola-Larrañaga, en tres sets (14-15,15-2 y 5-8). La victoria la han conseguido gracias al error cometido por Larrañaga, aquí el tanto final y las palabras de los vencedores.
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