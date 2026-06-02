ERREMONTARI

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Los tres mejores tantos de la 4ª jornada del torneo “Erremontari”

Juanenea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: “Erremontari” txapelketaren 4. jardunaldiko hiru tanto onenak
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KIROLAK EITB

Última actualización

Aritz Juanenea, Endika Barrenetxea y Beñat Segurola son los protagonistas de los mejores tantos de la cuarta jornada de “Erremontari”. ¡No te lo pierdas!

Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada de Erremontari
Remonte Erremontari Pelota

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Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada

En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.

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