FINAL DEL PAREJAS

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Albisu, a por la primera txapela en su tercera final tras 16 años en la élite

Jon-Ander-Albisu
18:00 - 20:00
Jon Ander Albisu, pelotari
Euskaraz irakurri: Jon Ander Albisu, lehen txapelaren bila
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EITB

Última actualización

El zaguero ataundarra explica en esta entrevista cómo se encuentra de cara a la gran final del domingo. "Nos va a tocar andar detrás de Jokin", ha dicho, en referencia al juego de Altuna. 

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