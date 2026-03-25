Campeonato de Parejas
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El viernes por la noche, programa especial 'ETB Kantxa Solasean' de cara a la final del Parejas

ETB-Kantxa-Solasean-promo-castellano
18:00 - 20:00
Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ostiral gauean, ETB Kantxa Solasean saio berezia Eskuz Binakako Txapelketako finalari begira
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EITB

Última actualización

Este viernes a partir de las 22:15 horas el programa contará con la participación de los cuatro finalistas.

Joseba Ezkurdia Parejas Pelota a mano Jokin Altuna Unai Laso Jon Ander Albisu Pelota Baiko pelota Aspe Pelota

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