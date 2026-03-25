Final del Parejas

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Miren Albizu, madre de Albisu: “Para mí es más que un hijo”

Jon Ander Albisuren amari elkarrizketa
18:00 - 20:00

Miren Albizu, madre de Jon Ander Albisu, durante la entrevista

Euskaraz irakurri: Miren Albizu, Albisuren ama: “Semea baino gehiago da niretzat”
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EITB

Última actualización

De cara a la final del domingo, Miren Albizu, madre de Jon Ander Albisu ha ofrecido esta entrevista en la que ha hablado sobre la trayectoria de su hijo y de sus sentimientos. 

Parejas Jon Ander Albisu

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