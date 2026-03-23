Joseba Ezkurdia, a por su séptima txapela
El pelotari Joseba Ezkurdia cuenta en esta entrevista cómo se siente de cara a la final del Campeonato de Parejas que disputará el domingo, junto a Jokin Altuna. En caso de ganar, se convertiría en el primer pelotari que gana dicho campeonato como delantero y zaguero.
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Murua y Gabirondo, campeones del Parejas de la Serie B
Este sábado se ha disputado en Bergara la final del Campeonato de Parejas de la Serie B, mientras que Murua y Gabirondo han derrotado a Peña II y Salaverri (18-22). La pareja de Aspe, que tenía su primera final como profesionales, ha conseguido la txapela en su primer intento.
Peña-Salaverri y Murua-Gabirondo, "satisfechos" con el material para la final
Jon Ander Peña y Ruben Salaverri, por un lado, y Ander Murua y Arkaitz Gabirondo, por otro, medirán fuerzas el sábado en Bergara en busca de las txapelas del Parejas Serie B. El zaguero de Baiko se ha perdido los dos últimos partidos por mal de manos, pero se ha recuperado para la batalla final.
Los finalistas del Parejas ya han seleccionado el material y se muestran con ganas de jugar
Albisu-Laso y Altuna-Ezkurdia han elegido el material para la final del Parejas. Sin problemas con el material ofrecido, los protagonistas tienen la mirada puesta en el gran día y en conseguir la txapela soñada.
El Parejas de este año tendrá una final para la historia
La final del Campeonato de Parejas entre Albisu-Laso y Altuna-Ezkurdia será histórica. La cita será el próximo 29 de marzo en el Navarra Arena.
Elordi, muy enfadado: "Siguiendo las reglas, Zabaleta y yo deberíamos estar en la final"
Aitor Elordi se ha mostrado muy molesto tras perder el pase a la final del Parejas ante Laso y Albisu. En los últimos tantos se ha producido un incidente polémico. Laso se ha ido al vestuario sin permiso y, siguiendo las reglas, el pelotari de Aspe afirma que debería ser sancionado.
Laso y Albisu serán los rivales de Altuna y Ezkurdia en la gran final del Parejas
La pareja de Baiko ha derrotado a Elordi y Zabaleta (21-22) en una semifinal espectacular y remontando un 21-17 en contra.
Darío y Ezkurdia dominan ante Jaka e Iztueta (7-22)
Darío y Ezkurdia se han impuesto a Jaka e Iztueta en la tercera jornada de la liguilla de semifinales (7-22). El partido de hoy no tenía importancia de cara a la clasificación, ya que Jaka e Iztueta se quedaron sin opciones la semana pasada, mientras que Altuna y Ezkurdia ya están en la final.
Peña II-Salaverri II y Murua-Gabirondo jugarán la final de la Serie B del Parejas
Peña II y Landa han ganado 10-22 a Darío y Loza. Así, estos últimos han quedado a la espera del segundo partido, pero Murua y Gabirondo han ganado 2-22 a Salaberria y Gaskue, logrando el segundo billete para la final.
Jokin Altuna no jugará el sábado en Tolosa, y será sustituido por Darío
El delantero de Ezcaray acompañará a Ezkurdia, con Jaka e Iztueta como rivales, en el partido de la tercera jornada de la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas. Altuna III y Ezkurdia están clasficados para la final, y Jaka e Iztueta no cuentan con opciones de jugarla.