FINAL DEL PAREJAS

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Joseba Ezkurdia, a por su séptima txapela

Joseba-Ezkurdia-entrevista-previa-final-parejas-2026
18:00 - 20:00

El pelotari de Aspe, Joseba Ezkurdia. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Joseba Ezkurdia, 7. txapelaren bila
author image

EITB

Última actualización

El pelotari Joseba Ezkurdia cuenta en esta entrevista cómo se siente de cara a la final del Campeonato de Parejas que disputará el domingo, junto a Jokin Altuna. En caso de ganar, se convertiría en el primer pelotari que gana dicho campeonato  como delantero y zaguero.

Joseba Ezkurdia Parejas Pelota Navarra Arena Aspe Pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X