Parejas Serie B
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Peña-Salaverri y Murua-Gabirondo, "satisfechos" con el material para la final

Binakako-Serie-B-finala-pilota-aukeraketa
18:00 - 20:00
Peña, Salaverri, Murua y Gabirondo posan con las pelotas selecciondas. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Eskuz Binakako B Serie Txapelketako finalerako pilota aukeraketa 2026: Peña II-Salaverri II vs Murua-Gabirondo
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EITB

Última actualización

Jon Ander Peña y Ruben Salaverri, por un lado, y Ander Murua y Arkaitz Gabirondo, por otro, medirán fuerzas el sábado en Bergara en busca de las txapelas del Parejas Serie B. El zaguero de Baiko se ha perdido los dos últimos partidos por mal de manos, pero se ha recuperado para la batalla final.

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