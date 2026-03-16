29 de marzo
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El Parejas de este año tendrá una final para la historia

Binakako Txapelketaren finala
18:00 - 20:00
La final del Parejas se disputará el 29 de marzo en el Navarra Arena
Euskaraz irakurri: Historiarako finala izango da aurtengo Binakakoa
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EITB

Última actualización

La final del Campeonato de Parejas entre Albisu-Laso y Altuna-Ezkurdia será histórica. La cita será el próximo 29 de marzo en el Navarra Arena. 

Parejas Pelota Navarra Arena Jokin Altuna Joseba Ezkurdia Unai Laso Jon Ander Albisu

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