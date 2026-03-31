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Arranca el Manomanista con Altuna III, principal favorito a la txapela, Laso, Artola y Larrazabal como cabezas de serie

presentacion-manomanista-2026
18:00 - 20:00
Presentación del Campeonato Manomanista. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: A eta B Serieko 2026 Buruz Buruko Txapelketaren aurkezpena Bilboko Bizkaia pilotalekuan
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EITB

Última actualización

Los cuatro entrarán directamente en la liguilla de cuartos, donde cuatro campeones se podrían cruzar en el mismo grupo: Laso, Altuna, Elordi y Jaka, si los dos últimos superan la eliminatoria de octavos. En el Campeonato Serie B el sorteo ha deparado un duelo entre los hermanos Zubizarreta de Ataun, que tendrá lugar en Zarautz.

Joseba Ezkurdia Pelota a mano Aspe Pelota Manomanista Pelota Aitor Elordi Iñaki Artola Jon Ander Peña Javi Zabala Erik Jaka Iker Larrazabal Jokin Altuna Unai Laso Peio Etxeberria Baiko pelota

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