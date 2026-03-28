Peña II estará en el Campeonato Manomanista tras ganar con facilidad a Mariezkurrena (22-7)
Jon Ander Peña se ha hecho con el billete para el próximo Campeonato Manomanista tras derrotar con facilidad en la preeliminatoria a Jon Mariezkurrena (22-7).
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Bakaikoa disputará el Manomanista tras eliminar a Senar
Joanes Bakaikoa ha ganado 22-21 a Beñat Senar en la eliminatoria previa del Campeonato Manomanista disputado hoy en Zumarraga. El pelotari de Ataun ha ido 21-14 por delante, pero el navarro ha sumado ocho tantos consecutivos, por lo que Bakaikoa estará en el Campeonato Manomanista de este año al eliminar a Senar.
Jon Mariezkurrena disputará la previa del manomanista ante Peña II, el sábado, en Oiartzun
El zaguero de Baiko reaparecerá tras mes y medio de baja por la lesión que sufrío en una mano.
Jokin Altuna, la dulce resaca del campeón Manomanista 2025
Jokin Altuna es el campeón Manomanista 2025. El de Amezketa ganó a Artola en la final y al siguiente día de enfundarse la txapela ha hablado sobre la final, la celebración y del día posterior a enfundare la txapela.
Artola agrecede con bertsos el apoyo recibido por su afición
Multitud de gente se reunió en Alegia para recibir a Iñaki Artola tras la final del Manomanista.
Así recibieron a Altuna en Amezketa, tras ganar la txapela del Manomanista
Jokin Altuna recibió una calurosa bienvenida a su llegada a Amezketa tras llevarse la cuarta txapela del Campeonato Manomanista tras ganar a Iñaki Artola en la final.
Jokin Altuna gana su cuarta txapela en el Manomanista, al superar en la final a Iñaki Artola, por 22-19
El de Amezketa perdía por 15-19, ante Artola, pero, en un último tramo excelente, ha firmado los siete últimos tantos del encuentro de manera consecutiva. Ha sido un partido espectacular y emocionante, en el que los dos protagonistas han derrochado fuerza y han jugado a un gran nivel.
Iñaki Artola: ''Tengo la sensación de que he perdido una gran oportunidad de conseguir una txapela''
En la final del Manomanista, en Bilbao, Jokin Altuna ha ganado a Iñaki Artola por 22-19; el de Amezketa ha hecho, de manera consecutiva, los últimos siete tantos del partido. Artola, terminado el encuentro, ha explicado que su impresión era "idéntica" a la que tuvo tras la final del Parejas.
Altuna dedica la txapela a un amigo recientemente fallecido
Jokin Altuna se ha mostrado feliz y orgulloso tras haberse convertido en campeón del Manomanista. Ha reconocido que ha sido una final muy dura y ha querido dedicar la txapela al amigo que le ayudó mucho en el campeonato y que murió hace poco.
El padre de Jokin Altuna: ''Impresionante, estoy 'destrozau', a tope de emoción''
(Original en euskera). Joaquín Altuna, padre de Jokin, ha vivido con muchísima emoción la final en la que su hijo ha conseguido su cuarta txapela del Manomanista, la segunda de forma consecutiva. Incluso ha contado la anécdota que le ha sucedido con un aficionado argentino.