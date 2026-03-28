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Peña II estará en el Campeonato Manomanista tras ganar con facilidad a Mariezkurrena (22-7)

Jon Ander Peña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Peña II.a Buruz Buruko Txapelketan izango da, Mariezkurrenari erraz irabazita (22-7)
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EITB

Última actualización

Jon Ander Peña se ha hecho con el billete para el próximo Campeonato Manomanista tras derrotar con facilidad en la preeliminatoria a Jon Mariezkurrena (22-7).

Jon Ander Peña Pelota a mano Manomanista Pelota Jon Mariezkurrena

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