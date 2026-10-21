Las entradas para la final del Campeonato del Cuatro y Medio Eusko Label 2026 prevista para el día 22 de noviembre en el frontón Bizkaia se pondrán a la venta este viernes, 23 de octubre, a las 14:00 horas, según ha anunciado Aspe y Baiko en sendos comunicados.

Los billetes se podrán adquirir a través de la página web entradasfronton, y los precios oscilarán entre los 134 euros de la entrada más cara y los 43 de la más económica.

Concretamente, el acceso a los palcos del coliseo bilbaíno costará 134 euros, las butacas de cancha 103 y 129 euros, las laterales 43 y 70 euros y las de rebote 43 y 55 euros.

Por otro lado, el 15 de noviembre, domingo, el frontón Uarkape de Arrasate acogerá el duelo por el tercer puesto. Este jueves, 22 de octubre, se pondrán a la venta las entradas en la página entradasfronton.