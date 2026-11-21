El navarro Peio Etxeberria y el riojano Javi Zabala disputan este domingo la final de Campeonato del Cuatro y Medio en el frontón Bizkaia de Bilbao. La final llega mediatizada por la lesión ocular del delantero de Zenotz, que tuvo en vilo a todo el mundo pelotazale hasta el viernes. El gran partido será ofrecido, en directo, en kirolakeitb.eus y ETB1, en una retrasmisión que comenzará a las 16:30 horas.

Tras la confirmación de que el navarro finalmente jugará, Etxeberria se apresta a disputar su cuarta final seguida en la jaula. El de Zenotz se enfrentará a Zabala, como el año pasado, y tiene como objetivo hacerse con su segunda txapela consecutiva. Por su parte, Javi Zabala tratará de impedírselo y así quitarse la espina de la pasada edición ante el mismo rival y en el mismo frontón.

Aspe confirmó el viernes que Etxeberria, finalmente, jugará la final tras sufrir una irritación ocular. La Pelota Pro Liga ya había anunciado que, de no poder jugarla, su sustituto sería Ander Murua, ya que Jokin Altuna, quien consiguió el tercer puesto, tampoco estaría disponible por una operación para corregir una insuficiencia respiratoria nasal.

Afortunadamente, en la última revisión oftalmológica realizada al navarro se confirmó que la queratitis que presentaba estaba ya resuelta, por lo que está en condiciones de disputar la final.

Javi Zabala y Peio Etxeberria realizaron el pasado jueves la elección de material para la gran cita de este domingo, después de ser aplazada el marte por el proceso irritativo del ojo izquierdo del de Zenotz. Los pelotaris declararon que había pelotas de todo tipo. Zabala comentó que buscó una pelota rápida, mientras que Peio optó por dos pelotas “naturales, normales”.