Leire Garai regresa a las canchas después de dos años de ausencia por una grave lesión

Leire Garai reapareció el pasado domingo en el torneo Hiru Hiriburuak tras más de dos años alejada de las canchas. La de Vitoria-Gasteiz ha tenido que pasar por el quirófano en dos ocasiones para solventar la lesión que se produjo en la rodilla derecha. Reapareció con derrota, pero lo más importante, es que ya está de vuelta.