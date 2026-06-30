TORNEO SAN FERMÍN

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Gabirondo en la serie A junto a Ezkurdia; Elordi, Zabala y Peio a la serie B

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San Fermin Torneoa
18:00 - 20:00

Presentación del Torneo San Fermín por parejas, en Pamplona. Imagen: Baiko pilota

Euskaraz irakurri: Gabirondo A seriera, Elordi, Zabala eta Peio, berriz, B seriean
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KIROLAK EITB

Última actualización

Esta mañana han presentado en Pamplona el Torneo San Fermín de parejas. Se disputará del 5 al 14 de julio, en el frontón Labrit de Pamplona y en el Navarra Arena. Arkaitz Gabirondo jugará por primera vez en la serie A, con Joseba Ezkurdia como pareja.

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