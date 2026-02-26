San Sebastián
Pelota Pro Liga y Donostia Kirola acuerdan incrementar la presencia de la pelota profesional en el Atano III en 2026

Con este acuerdo, el frontón donostiarra se asegura acoger un mínimo de diez festivales del calendario profesional; una semifinal del Campeonato de Parejas, del Manomanista y del Cuatro y Medio tendrán lugar allí.
Euskaraz irakurri: Pelota Pro Ligak eta Donostia Kirolak pilota profesionalaren presentzia handitzea adostu dute Atano III .ean 2026an
Pelota Pro Liga y Donostia Kirola han alcanzado un acuerdo para incrementar la presencia de la pelota profesional en el Atano III en 2026.  Con ello, el frontón donostiarra se asegura acoger un mínimo de diez festivales del calendario profesional, y una semifinal del Campeonato de Parejas, del Manomanista y del Cuatro y Medio tendrán lugar en su cancha.

En palabras de Iñaki Gabarain, concejal de Deportes y Vida Saludable del Ayuntamiento de San Sebastián, la intención es “devolver a Donostia al lugar que le corresponde por historia y afición; además, en un momento especialmente dulce de la pelota guipuzcoana”.

