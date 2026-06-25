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Maite y Maia se llevan el Master Series de Mungia tras pasar por encima de Elaia y Oaia en la final

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Mungia-Master-Series-final-Maite-Maia
18:00 - 20:00
La alavesa Maite Ortiz de Mendibil y la vizcaína Maia Goikoetxea, con la txapela. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Mungia Master Serieseko finala: Elaia-Oaia vs Maite-Maia (5-15 eta 5-15); Maite eta Maia, txapeldunak
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KIROLAK EITB

Última actualización

La alavesa Maite Ortiz de Mendibil y la vizcaína Maia Goikoetxea se han impuesto con holgura en dos sets (5-15 y 5-15) y se han llevado la txapela. Ambas no han dado ninguna opción a la delantera de Berriatua Elaia Gojenola y la zaguera de Mutriku Oaia Otaño.

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Txanika-Argoitia y Bixente-Oyhenard se medirán en la final del Grand Slam de Donostia

En el primer partido, Txanika y Argoitia se han impuesto en el desempate a Erik y Aratz. En el primer set han caído 10-15, en el segundo se han impuesto 15-13, y en el desempate, 5-3. En el segundo duelo, Bixente y Oihenard también han necesitado tres sets ante Urrutia y Eki. 10-15, 15-10 y 5-2 ha sido el resultado final. Por lo tanto, la final del Gran Slam ya está definida.
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