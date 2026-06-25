Goixerri es la primera txapela que gana en la Jai Alai League. En el primer set, los ganadores han mandado en el marcador, pero en el tramo final Erkiaga y Gorka les han apretado mucho (13-15). En el segundo parcial, los perdedores han ido por delante, pero al final ha sido el último tanto el que ha decidido la final, y no ha habido tercer set (14-15).