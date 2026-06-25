Maite y Maia se llevan el Master Series de Mungia tras pasar por encima de Elaia y Oaia en la final
La alavesa Maite Ortiz de Mendibil y la vizcaína Maia Goikoetxea se han impuesto con holgura en dos sets (5-15 y 5-15) y se han llevado la txapela. Ambas no han dado ninguna opción a la delantera de Berriatua Elaia Gojenola y la zaguera de Mutriku Oaia Otaño.
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Goixerri y Lekerika se calan la txapela en Mungia tras vencer en una emocionante final a Erkiaga y Gorka
Goixerri es la primera txapela que gana en la Jai Alai League. En el primer set, los ganadores han mandado en el marcador, pero en el tramo final Erkiaga y Gorka les han apretado mucho (13-15). En el segundo parcial, los perdedores han ido por delante, pero al final ha sido el último tanto el que ha decidido la final, y no ha habido tercer set (14-15).
EITB refuerza su seguimiento de la cesta punta
Este jueves, se ha firmado y presentado, en la sede de EITB en Bilbao, un acuerdo histórico, con la presencia del director general de EITB, Andoni Aldekoa, los organizadores de los principales campeonatos de Iparralde y de Hegoalde, y las y los puntistas. Además, este sábado se pondrá en marcha un nuevo circuito masculino, un Challenger.
Presentan una nueva edición del circuito Summer League con novedades
La temporada estival comenzará el 2 de julio en el frontón de San Juan de Luz (Lapurdi) y acabará el 4 de septiembre en Pau. Biarritz también será sede de parte de este torneo. Los cuatro mejores puntistas disputarán en EE. UU. otro campeonato cuyo formato está todavía por definir.
Barandika reaparece con derrota en el Master Series de Mungia
Tras casi cinco meses de la grave lesión que se produjo en el codo, el delantero de Gernika ha retomado esta tarde la actividad. Ha reaparecido en Mungia, junto con Zabala, que se han enfrentado a Goixerri y Lekerika. Barandika y Zabala han perdido en dos sets (9-15 y 14-15).
Cartel de auténtico lujo para el Grand Slam de Markina-Xemein, que comienza este domingo
El torneo finalizará el 16 de julio, día del Carmen, festividad en la localidad vizcaína. El resto de las jornadas se jugarán los viernes, a partir de las 19:00 horas. En categoría masculina participarán seis parejas, y en el Master Series femenino cuatro parejas buscarán la txapela.
Mungia Master Series, del 11 al 25 de junio
Este lunes se ha presentado el torneo de cesta punta Mungia Master Series. Mungia recibirá por primera vez un duelo de la Liga Jai Alai. Se jugará del 11 al 25 de junio, todos los jueves.
Txanika-Argoitia y Bixente-Oyhenard se medirán en la final del Grand Slam de Donostia
En el primer partido, Txanika y Argoitia se han impuesto en el desempate a Erik y Aratz. En el primer set han caído 10-15, en el segundo se han impuesto 15-13, y en el desempate, 5-3. En el segundo duelo, Bixente y Oihenard también han necesitado tres sets ante Urrutia y Eki. 10-15, 15-10 y 5-2 ha sido el resultado final. Por lo tanto, la final del Gran Slam ya está definida.
Urreisti, campeón del Individual
Eñaut Urreisti es el nuevo campeón del Individual de cesta punta 2026 tras derrotar en la final disputada en Berritxu a Ludovic Laduche por 6-12 y 8-12 en un duro partido en el que al final se ha decidido en dos sets.
Eñaut Urreisti y Thibault Basque, campeones del All Star de San Juan de Luz
En la final disputada en formato quiniela, la pareja Urreisti-Basque ha sumado 34 puntos, Tambourindeguy-Oyhenard 24, Bixente-Atain 12 y Erkiaga-Gorka 11.