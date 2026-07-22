Urreisti sufre una rotura de fibras en su bíceps derecho y estará dos o tres semanas fuera de los frontones

El delantero Eñaut Urreisti sufrió una rotura de fibras en su bíceps derecho y estará en torno a dos o tres semanas en reposo, según ha informado Jai Alai League en una nota.

El puntista de Mutriku se lesionó el pasado sábado en la primera jornada del Grand Slam de Gernika y se espera que reaparezca a principios de agosto. En su lugar, Urrutia jugará en el Masters de Biarritz.

Los próximos partidos de Urreisti serán el 6 de agosto en San Juan de Luz (Urreisti-Lekerika vs. Erkiaga-Basque) y el 7 de agosto en Pau (Urreisti-Laborde vs. Johan-Portet). Sin embargo, está por ver si llegará a jugar dichos enfrentamientos.