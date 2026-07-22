Urreisti sufre una rotura de fibras en su bíceps derecho y estará dos o tres semanas fuera de los frontones
El delantero Eñaut Urreisti sufrió una rotura de fibras en su bíceps derecho y estará en torno a dos o tres semanas en reposo, según ha informado Jai Alai League en una nota.
El puntista de Mutriku se lesionó el pasado sábado en la primera jornada del Grand Slam de Gernika y se espera que reaparezca a principios de agosto. En su lugar, Urrutia jugará en el Masters de Biarritz.
Los próximos partidos de Urreisti serán el 6 de agosto en San Juan de Luz (Urreisti-Lekerika vs. Erkiaga-Basque) y el 7 de agosto en Pau (Urreisti-Laborde vs. Johan-Portet). Sin embargo, está por ver si llegará a jugar dichos enfrentamientos.
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Erkiaga y Atain se llevan el Grand Slam de Markina
Los campeones han logrado la victoria ante Txanika y Salegi, que se colaron en la final por sorpresa. Erkiaga y Atain han tenido que sufrir para superar a sus contrincantes en dos apretados sets (15-12 y 15-14).
Elaia y Arai se imponen con facilidad a Lur y Alize en la final del Grand Slam de Markina
Las hermanas Lejardi han jugado en casa, Arai ha salido victoriosa, pero ha destacado su delantera, Elaia, que ha cuajado una gran actuación. Elaia y Arai se han llevado la txapela en dos sets (15-6 y 15-3). Han estado por delante desde el principio e, incluso, cuando han empezado a arriesgar, han acertado.
El Grand Slam de Gernika arrancará en formato quiniela
Se disputará del 18 de julio al 16 de agosto. A partir de las semifinales, los partidos se jugarán en el formato de set habitual. Todas las jornadas se disputarán el sábado por la noche, a las 21:00 horas, excepto la final del día de San Roque, que será el domingo a las 18:00 horas.
Lur-Alize y Txanika-Salegi, a las finales de Markina-Xemein
Txanika y Salegi han dado la sorpresa y se han clasificado para la final del Grand Slam de Markina-Xemein. Se han impuesto en el set definitivo a Urreist y Gorka. Han dominado 15-12 en el primer juego; perdido 14-15 en el segundo y lograr la victoria por 5-3 en el último. Lur y Aliz también han necesitado el tercer set para ganar a Helena y Maia. Han perdido el primer set por 15-14, han ganado el segundo por 15-14 y en el último, han dominado 5-1.
Elaia-Arai y Erkiaga-Atain se clasifican para la final del Grand Slam de Markina
En las semifinales del Grand Slam de Markina, Erkiaga y Atain se han impuesto a Goitia y Basque. Han ganado por 15-12, 14-15 y 5-3. En categoría femenina, Elaia y Arai han derrotado en dos sets a Erika y Frida por 15-11 y 15-12. Se enfrentarán en la final a Lur-Alize o Helena-Maia.
Goitia-Basque y Txanika-Salegi a semifinales
En la tercera jornada de la Grand Slam-Jai Alai League, Txanika y Salegi han necesitado dos sets para doblegar a Urreisti y Gorka (8-15 y 14-15). Goitia y Basque también se han impuesto en dos sets a Javier y Zabala (15-9 y 15-9). En el segundo set, con 2-1, Goitia se ha lesionado en el tobillo izquierdo y desde entonces Basque se ha hecho cargo del juego de la pareja, si bien, a pesar de las molestias, Goitia ha cerrado el partido con un espectacular tanto asegurando la victoria y el segundo set.
Goixerri y Lekerika se calan la txapela en Mungia tras vencer en una emocionante final a Erkiaga y Gorka
Goixerri es la primera txapela que gana en la Jai Alai League. En el primer set, los ganadores han mandado en el marcador, pero en el tramo final Erkiaga y Gorka les han apretado mucho (13-15). En el segundo parcial, los perdedores han ido por delante, pero al final ha sido el último tanto el que ha decidido la final, y no ha habido tercer set (14-15).
Maite y Maia se llevan el Master Series de Mungia tras pasar por encima de Elaia y Oaia en la final
La alavesa Maite Ortiz de Mendibil y la vizcaína Maia Goikoetxea se han impuesto con holgura en dos sets (5-15 y 5-15) y se han llevado la txapela. Ambas no han dado ninguna opción a la delantera de Berriatua Elaia Gojenola y la zaguera de Mutriku Oaia Otaño.
EITB refuerza su seguimiento de la cesta punta
Este jueves, se ha firmado y presentado, en la sede de EITB en Bilbao, un acuerdo histórico, con la presencia del director general de EITB, Andoni Aldekoa, los organizadores de los principales campeonatos de Iparralde y de Hegoalde, y las y los puntistas. Además, este sábado se pondrá en marcha un nuevo circuito masculino, un Challenger.