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Goixerri y Lekerika se calan la txapela en Mungia tras vencer en una emocionante final a Erkiaga y Gorka

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Goixerri-Lekerika-Mungia-Master-Series-final
18:00 - 20:00
Goixerri y Lekerika, con la txapela. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Erkiaga-Gorka vs Goixerri-Lekerika Mungia Master Serieseko finala (13-15 eta 14-15); Goixerri eta Lekerika, txapeldun
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KIROLAK EITB

Última actualización

Goixerri es la primera txapela que gana en la Jai Alai League. En el primer set, los ganadores han mandado en el marcador, pero en el tramo final Erkiaga y Gorka les han apretado mucho (13-15). En el segundo parcial, los perdedores han ido por delante, pero al final ha sido el último tanto el que ha decidido la final, y no ha habido tercer set (14-15).

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Txanika-Argoitia y Bixente-Oyhenard se medirán en la final del Grand Slam de Donostia

En el primer partido, Txanika y Argoitia se han impuesto en el desempate a Erik y Aratz. En el primer set han caído 10-15, en el segundo se han impuesto 15-13, y en el desempate, 5-3. En el segundo duelo, Bixente y Oihenard también han necesitado tres sets ante Urrutia y Eki. 10-15, 15-10 y 5-2 ha sido el resultado final. Por lo tanto, la final del Gran Slam ya está definida.
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