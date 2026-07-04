Elaia-Arai y Erkiaga-Atain se clasifican para la final del Grand Slam de Markina

En las semifinales del Grand Slam de Markina, Erkiaga y Atain se han impuesto a Goitia y Basque. Han ganado por 15-12, 14-15 y 5-3.

En categoría femenina, Elaia y Arai han derrotado en dos sets a Erika y Frida por 15-11 y 15-12. Se enfrentarán en la final a Lur-Alize o Helena-Maia.