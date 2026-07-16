Txanika y Salegi han dado la sorpresa y se han clasificado para la final del Grand Slam de Markina-Xemein. Se han impuesto en el set definitivo a Urreist y Gorka. Han dominado 15-12 en el primer juego; perdido 14-15 en el segundo y lograr la victoria por 5-3 en el último. Lur y Aliz también han necesitado el tercer set para ganar a Helena y Maia. Han perdido el primer set por 15-14, han ganado el segundo por 15-14 y en el último, han dominado 5-1.