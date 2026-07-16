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Elaia y Arai se imponen con facilidad a Lur y Alize en la final del Grand Slam de Markina

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Elaia-Arai-Markina-Grand-Slam-finala
18:00 - 20:00

Elaia Gojenola y Arai Lejardi tras ganar la final del Grand Slam de Markina. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Elaiak eta Araik Lur eta Alizeri bi jokotan irabazi diete Markinako Grand Slamaren finalean
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KIROLAK EITB

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Las hermanas Lejardi han jugado en casa, Arai ha salido victoriosa, pero ha destacado su delantera, Elaia, que ha cuajado una gran actuación. Elaia y Arai se han llevado la txapela en dos sets (15-6 y 15-3). Han estado por delante desde  el principio e, incluso, cuando han empezado a arriesgar, han acertado. 

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