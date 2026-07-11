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Lur-Alize y Txanika-Salegi, a las finales de Markina-Xemein

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MARKINA GRAND SLAMEKO 2. FINALERDIAK
18:00 - 20:00

Los segundos finalistas. Fotos: Jai Alai

Euskaraz irakurri: Lur-Alize eta Txanika-Salegi, Markina-Xemeingo finaletara
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KIROLAK EITB

Última actualización

Txanika y Salegi han dado la sorpresa y se han clasificado para la final del Grand Slam de Markina-Xemein. Se han impuesto en el set definitivo a Urreist y Gorka. Han dominado 15-12 en el primer juego; perdido 14-15 en el segundo y lograr la victoria por 5-3 en el último.

Lur y Aliz también han necesitado el tercer set para ganar a Helena y Maia. Han perdido el primer set por 15-14, han ganado el segundo por 15-14 y en el último, han dominado 5-1. 

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En la tercera jornada de la Grand Slam-Jai Alai League, Txanika y Salegi han necesitado dos sets para doblegar a Urreisti y Gorka (8-15 y 14-15). Goitia y Basque también se han impuesto en dos sets a Javier y Zabala (15-9 y 15-9). En el segundo set, con 2-1, Goitia se ha lesionado en el tobillo izquierdo y desde entonces Basque se ha hecho cargo del juego de la pareja, si bien, a pesar de las molestias, Goitia ha cerrado el partido con un espectacular tanto asegurando la victoria y el segundo set.

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