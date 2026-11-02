Barandika-Basque vs. Laduche-Manci, en la segunda jornada del Eusko Label Winter Series

Las parejas Barandika-Basque y Laduche-Manci protagonizan este lunes la segunda jornada del Eusko Label Winter Series en Gernika-Lumo. Los campeones de la Jai Alai League, Barandika y Basque, parten como favoritos. En la edición anterior, no pudieron pasar de semifinales debido a un fuerte pelotazo que recibió Barandika en esa fase, por lo que este año buscarán ganar la competición.

Sin embargo, en frente tendrán a Laduche y Manci, que hace dos años ya llegaron a la gran final y no se lo podrán fácil. Su primer objetivo será evitar la eliminación en la fase de liguilla y entrar en semifinales.

En el Grupo B, Urreisti y Atain sumaron sus primeros tres puntos en la jornada inaugural y Goitia-Oyehard tienen un punto.