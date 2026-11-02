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Barandika-Basque vs. Laduche-Manci, en la segunda jornada del Eusko Label Winter Series

El partido será emitido por kirolakeitb.eus y ETB1, a partir de las 21:45 horas.
Eusko Label Winter Series 2026-27
Barandika-Basque vs. Laduche-Manci, en la segunda jornada del Eusko Label Winter Series
Euskaraz irakurri: Barandika-Basque vs Laduche-Manci, Eusko Label Winter Series txapelketako bigarren jardunaldian
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Última actualización

Las parejas Barandika-Basque y Laduche-Manci protagonizan este lunes la segunda jornada del Eusko Label Winter Series en Gernika-Lumo. Los campeones de la Jai Alai League, Barandika y Basque, parten como favoritos. En la edición anterior, no pudieron pasar de semifinales debido a un fuerte pelotazo que recibió Barandika en esa fase, por lo que este año buscarán ganar la competición. 

Sin embargo, en frente tendrán a Laduche y Manci, que hace dos años ya llegaron a la gran final y no se lo podrán fácil. Su primer objetivo será evitar la eliminación en la fase de liguilla y entrar en semifinales. 

En el Grupo B, Urreisti y Atain sumaron sus primeros tres puntos en la jornada inaugural y Goitia-Oyehard tienen un punto. 

Tanto kirolakeitb.eus como ETB1 ofrecerán el encuentro, a las 21:45 horas.

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