EUSKO LABEL WINTER SERIES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Atain: “En un día como este, con el frontón lleno, disfrutar y ganar en la cancha es muy gratificante”

Publicidad
Gorka Mugartegi 'Atain'
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Atain: “Horrelako egun batean, frontoia beteta, kantxan disfrutatzea eta irabaztea oso pozgarria da”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Urreisti-Atain han derrotado en tres juegos a Goitia-Oyhenard (15-8, 8-15 y 5-3). Hoy era un gran día en Gernika, concretamente la feria del último lunes de octubre. Para Atain, además, el debut en Winter Series. La pareja se ha mostrado "muy contenta" con la victoria.

Eñaut Urreisti Gernika Jai Alai Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X