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Los tres mejores tantos de la 3ª jornada del Eusko Label Winter Series

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Johan Sorozabal
18:00 - 20:00

Johan Sorozabal en la 3ª jornada del Eusko Label Winter Series. Imagen: ERAMAN!

Euskaraz irakurri: Eusko Label Winter Serieseko 3. jardunaldiko hiru tanto onenak
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Última actualización

Los protagonistas de los mejores tantos de la 3ª jornada del Eusko Label Winter Series 2026-2027 han sido Johan Sorozabal y Jean Olharan.

Johan Sorozabal Eusko Label Winter Series Jean Olharan Pelota Cesta punta

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