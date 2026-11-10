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Los tres mejores tantos de la 3ª jornada del Eusko Label Winter Series
Euskaraz irakurri: Eusko Label Winter Serieseko 3. jardunaldiko hiru tanto onenak
Los protagonistas de los mejores tantos de la 3ª jornada del Eusko Label Winter Series 2026-2027 han sido Johan Sorozabal y Jean Olharan.
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