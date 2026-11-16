Aritz Erkiaga y Eñaut Salegi han ganado a Johan Sorozabal y Ion Ibarluzea, en dos sets, por 15-12 y 15-12, en la cuarta jornada del Eusko Label Winter Series de 2026-2027, este lunes, en el Jai Alai de Gernika, dentro del grupo A. Así, en la clasificación, Erkiaga y Salegi suman cuatro puntos, y empatan en cabeza con Goxerri y Lekerika, en tanto que Johan e Ibarluzea se quedan con el punto que obtuvieron en su primer partido; Erkiaga y Salegi mantienen sus opciones de clasificarse para la liguilla de semifinales, y Johan e Ibarluzea cuentan con pocas posibilidades de conseguirlo.

En este contexto, en el primer set, Erkiaga y Salegi han jugado mejor que Johan e Ibarluzea, y han llevado el mando en el marcador prácticamente desde el inicio, pero en el tramo final se han visto exigidos por sus rivales. El delantero de Ispaster y el zaguero de Markina-Xemein ganaban por 12-5 y por 13-6, y parecían tener el primer punto del partido casi en la mano, pero la reacción de Johan y de Ibarluzea ha llevado al labortano y al vizcaíno a situarse a dos tantos, en el 14-12. Finalmente, Erkiaga y Salegi han asegurado el tanto definitivo, y se han hecho con el set por 15-12.

El segundo set, a pesar de que ha concluido con el mismo resultado que el primero, 15-12 para Erkiaga y Salegi, ha sido más igualado. Las dos parejas han estado empatadas a cinco, a seis y a ocho; Erkiaga y Salegi se han adelantado 13-10, pero dos tantos consecutivos de Johan e Ibarluzea han dejado todo en el aire. La pareja vizcaína se ha anotado los dos últimos tantos del choque, y, así, han obtenido la victoria. Eñaut Salegi ha sido elegido mejor pelotari del partido.