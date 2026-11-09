Olharan y Gorka se imponen a Johan e Ibarluzea en tres sets

El partido ha tenido un comienzo frío, pero rápido. Olharan y Gorka han salido a la cancha con la intención de cargar el juego atrás, con el objetivo de dejar fuera de juego a Johan. La estrategia les ha funcionado, ya que Ibarluzea ha dado un mal comienzo al encuentro. el zaguero de Markina ha llegado al primer parón con seis pelotas perdidas (8-6).

De vuelta a la cancha, Olharan ha seguido mandando en los cuadros alegres, y el delantero de Pau y el defensa Biarritz han abierto hueco en el marcador (12-7). El primer juego parecía sentenciado, pero Ibarluzea ha corregido su juego, y ayudado por Johan, han logrado equilibrar el choque (12-12). Después las dos parejas han empatado a 13 y 14, y un pelotazo de Olharan, que se ha ido arriba ha decidido el set (14-15).

Olharan y Gorka han saltado a la cancha sin poder comprender como se les ha escapado el primer juego, que han tenido en la mano. El segundo set ha tenido un comienzo más igualado. Ambas parejas han empatado a uno, dos, tres y cuatro. Sin embargo, los puntistas de Pau y Biarritz se han mostrado más sólidos, y se han ido al descanso por delante (8-5).

Olharan y Gorka han vuelto a escaparse en el marcador tras el parón (12-7). El biarriztarra y el markinarra han intentado reaccionar para poder repetir el milagro del primer juego, pero no ha sido posible. Olharan y Gorka no han perdonado y han empatado la contienda (15-13).

En el tercer y último set de desempate, el pequeño delantero de Pau y el zaguero labortano han sido totalmente superiores. Olharan y Gorka no han dado ninguna opción a sus rivales. Johan e Ibarluzea no han hecho un solo tanto (5-0).