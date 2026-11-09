Olharan-Gorka vs. Johan-Ibarluzea, en la 3ª jornada de las Eusko Label Winter Series

Esta tarde se disputa la tercera jornada del Eusko Label Winter Series de cesta punta, que enfrentará a las parejas Olharan-Gorka y Johan-Ibarluzea, del grupo A.

Johan Sorozabal y Ion Ibarluzea tienen entre ambos 3 txapelas de Winter Series. Johan ganó el año pasado junto a Basque, ya que tuvo que sustituir a Barandika en la final, mientras que Ibarluzea dominó en las dos ediciones anteriores, formando pareja con Erkiaga. Como pareja, no cuentan con mucha experiencia, por lo que habrá que ver cómo se adaptan.

Jean Olharan y Gorka Sorozabal serán sus rivales en la cita de hoy, una pareja que está habituada a jugar junta, pese a sus 12 años de diferencia.