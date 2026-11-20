¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Urreisti-Atain vs. Laduche-Manci, en la quinta jornada del Eusko Label Winter Series
Urreisti y Atain se miden este lunes a Laduche y Manci en la quinta jornada de las Eusko Label Winter Series. Laduche y Manci perdieron su primer partido y, además, no sumaron punto alguno, mientras que Urreisti y Atain se llevaron la victoria y sumaron tres puntos.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Los tres mejores tantos de la 4ª jornada del Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Erkiaga: “Seguimos en la competición, pero a ver si no pagamos caro el error de la primera jornada”
EN DIRECTO
Hace min.
Erkiaga y Salegi ganan en dos sets a Johan e Ibarluzea, y mantienen sus opciones en el Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2026-2027
EN DIRECTO
Hace min.
Erkiaga-Salegi y Johan-Ibarluzea disputan el partido del Eusko Label Winter Series de hoy
EN DIRECTO
Hace min.
Los tres mejores tantos de la 3ª jornada del Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Gorka: “Ahora tenemos un joker, pero tenemos que ganar todos los partidos”
EN DIRECTO
Hace min.
Olharan y Gorka se imponen a Johan e Ibarluzea en tres sets
EN DIRECTO
Hace min.
Olharan-Gorka vs. Johan-Ibarluzea, en la 3ª jornada de las Eusko Label Winter Series
Cargar más