Los tres mejores tantos de la 2ª jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Johan Sorozabal, Xabi Barandika y Gorka Sorozabal.
Barandika: "Hemos hecho un partido bastante decente"
Xabi Barandika y Thibault Basque han superado en tres sets (15-11, 12-15 y 5-2) a Johan y Gorka Sorozabal en la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Último tanto del partido Barandika-Basque vs. Johan-Gorka
Barandika y Basque sufren pero ganan en tres sets a Johan y Gorka
Los vencedores han aprovechado el mal inicio de sus contrincantes para adjudicarse con claridad el primer set. En el segundo, sin embargo, los hermanos Sorozabal han mejorado notablemente su juego forzando el tercer set. Pero en el definitivo Barandika y Basque han sido más contundentes.
Goitia: "En directo me ha parecido que Urreisti toca la pelota"
Las dos mejores parejas de la primera fase del Winter, Urreisti-López y Goitia-Lekerika, se han enfrentado en la primera jornada de las semifinales del Eusko Label Winter Series. Los segundos se han llevado el gato al agua en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) con un polémico tanto final, que ha marcado el partido.
Goitia y Lekerika se imponen a Urreisti y López en un final de infarto
La pareja vizcaína ha ganado en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) a la guipuzcoana en un final marcado por la polémica.
Polémico último tanto del partido Urreisti-López vs. Goitia-Lekerika de la liguilla de semifinales
