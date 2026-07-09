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El Grand Slam de cesta punta de Hondarribia ha sido presentado hoy

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Grand Slam Hondarribia aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación del Grand Slam de Hondarribia.
Euskaraz irakurri: Hondarribiko Grand Slama aurkeztu dute gaur
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KIROLAK EITB

Última actualización

Desde mañana y durante 9 viernes consecutivos se podrá disfrutar del Grand Slam de cesta punta en el Frontón Jostaldi de Hondarribia. La vigésima edición será especial. En categoría masculina participarán 6 parejas, mientras que, en féminas, participarán 4 parejas. Las finales, el 28 de agosto. 

Pelota Cesta punta

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