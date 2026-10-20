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La Euskal Selekzioa suma cinco nuevas victorias, en la quinta jornada del Campeonato del Mundo de pelota

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Munduko Pilota txapelketaren 5. jardunaldia
18:00 - 20:00
Euskal Pilota Selekzioa disputará este martes sus dos primeras finales.
Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioak beste bost garaipen lortu ditu Munduko Pilota Txapelketaren 5. jardunaldian
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Última actualización

La selección vasca ha logrado el pase a las finales individuales de cesta punta, con Helena Barrenetxea y Aritz Erkiaga, y también se jugará la medalla de oro en parapelota. 

Pelota a mano Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Pelota Cesta punta

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