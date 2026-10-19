Campeonato del Mundo de Pelota
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Cinco victorias en ocho partidos en una jornada histórica para la Euskal Pilota Selekzioa

La selección vasca ha ganado en pelota mano individual y por parejas y se ha clasificado para la final en ambas. También han ganado en frontball femenino, cesta punta por parejas masculina y pala corta.

Munduko Pilota Txapelketa: eskuz binaka
La Euskal Pilota Selekzioa ha logrado cinco victorias. Foto: EEPF
Euskaraz irakurri: Bost garaipen zortzi partidatan, Euskal Pilota Selekzioaren jardunaldi historikoan
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Última actualización

La cuarta jornada del XX Campeonato del Mundo de la FIPV ha dejado cinco victorias para la Euskal Pilota Selekzioa, en mano individual y mano parejas, ya clasificadas para la final, y también en frontball femenino, cesta punta masculina por parejas y pala corta. 

Mano individual: Carregal, a la final

Gaizka Carregal ha doblegado con claridad al mexicano Hernández en el frontón de 36 metros por 10-4 y 10-3. El pelotari vasco ha dominado el primer set de principio a fin: se ha adelantado en el marcador y no se ha dejado sorprender. Ha sido superior tanto en el golpeo como en la definición de los tantos. En el segundo set, en cambio, Hernández ha salido decidido a complicarle las cosas y, con un juego muy vivo basado sobre todo en su sotamano, se ha adelantado 0-3. Pero Carregal ha mostrado una gran capacidad de reacción y ha vuelto a imponer su ley: diez tantos seguidos para cerrar el set 10-3. Con esta segunda victoria en la liguilla, ha sellado su billete para la final

Mano parejas: un partido perfecto

Beñat Azketa y Oier Elorz han firmado un partido espectacular y perfecto ante Francia, por 10-0 y 10-2. En el primer set han imprimido velocidad e intensidad a cada tanto, y la pareja de Francia no ha sabido responder. El marcador ha sido fiel reflejo del juego: 10-0. Antes de terminar el set, el seleccionador francés ha dado entrada a Mendy en lugar de Harguindeguy. El segundo set ha sido mucho más peloteado: Mendy ha peloteado bastante mejor que el primer zaguero francés y los tantos han estado más disputados. Aun así, la intensidad y la velocidad de Beñat Azketa en el juego de aire y los pelotazos de Oier Elorz han decidido el set con un clarísimo 10-2. La pareja vasca ya mira a la final.

Frontball femenino: billete para semifinales

Olatz Arrizabalaga ha ganado a la chilena Solas por 10-0 y 10-1, según lo previsto. Olatz ha jugado un partido muy serio: ha dominado el peloteo y, cuando ha tenido pelotas de ocasión, las ha rematado a la perfección. Ha estado muy bien en defensa y ha dominado de principio a fin, lo que ha llevado a la pelotari chilena a cometer más errores de lo normal. Con esta victoria, Arrizabalaga tiene ya el pase a semifinales y espera el partido ante España, que decidirá si se clasifica primera o segunda.

Cesta punta por parejas: las dos parejas a la final

En el frontón de 54 metros de Colonia del Sacramento, Xabier Barandika y Unai Lekerikabeaskoa han superado a Francia por 15-6 y 15-6. La selección de Francia ha dado entrada a Laduche en lugar de Libois, pero la pareja vasca ha dominado con claridad ante el dúo de Oyhenard

En categoría femenina, Maite Ortiz de Mendivil y Eneritz Lizardi han caído ante la pareja de la selección de España Erika y Arai por 6-15 y 13-15. Erika ha marcado el ritmo delante, Arai no ha fallado atrás y se han escapado 7-0. Maite no se ha encontrado cómoda en la cancha y, junto a algunos errores de Eneritz, España se ha llevado el primer set 15-6. El segundo ha sido completamente distinto: Maite se ha colocado bien, ha entrado mucho en juego y ha marcado el ritmo, y Eneritz ha estado segura y ha sacado muchas pelotas en defensa. La pareja vasca se ha puesto 6-2, 8-5 y 12-8, y parecía tener el set encarrilado, pero Erika y Alai han vuelto a apretar, no han fallado y han dado la vuelta al marcador para ganar 13-15. 

Cerrada la liguilla, las dos parejas vascas se han clasificado para la final, que se disputará el martes 20 de octubre: los chicos se medirán a Estados Unidos y las chicas, a España

Pala corta: victoria en el tercer set

Esteban Gaubeka e Imanol Ibañez han ganado a la pareja se la selección de España formada por Baeza e Insausti por 15-10, 9-15 y 10-8, en un partido muy bonito y bien jugado. En el primer set, a la pareja vasca le ha bastado con no complicarse: Baeza e Insausti han salido con miedo y nerviosismo y han fallado pelotas poco habituales en ellos, y Euskadi ha cerrado el set 15-10 con los tres últimos tantos seguidos. En el segundo, España ha subido su nivel de forma clara: se ha puesto 0-8 y ha dominado. Gaubeka e Ibañez han aguantado, con un Esteban muy sólido, y han recortado hasta el 9-14, pero los finales de cada tramo han caído del lado español (9-15). En el tercero, a 10 tantos, la pareja vasca ha vuelto a marcar el ritmo. Esteban, muy bien durante todo el partido, ha tenido a su lado a un Imanol que, tras dudar en los dos primeros sets, ha sacado su mejor juego. Del 2-5 han pasado al 9-5 con siete tantos seguidos; España ha apretado hasta el 9 8, pero Gaubeka e Ibañez han cerrado el partido 10-8.

Xare: un emotivo momento entre padre e hijo

Xuban Lopetegi y Markel Mujika han caído ante la pareja de la selección española Hualde y Moncada por 13-15 y 6-15. La pareja vasca ha firmado un primer set redondo: se ha puesto 10-6 y ha merecido llevárselo, pero Hualde y Moncada han empatado a 12 y, con la suerte de su lado, ha cerrado el set 13-15 en un final muy igualado. En el segundo, Lopetegi y Mujika han vuelto a empezar muy bien (3-0) y el marcador ha ido igualado hasta el quinto tanto. A partir de ahí, Hualde ha empezado a acertar, España se ha escapado rápidamente y la pareja vasca ya no ha logrado entrar en el juego (6-15). 

Con 6-13 en el marcador se ha vivido un momento muy especial: España ha sustituido a Hualde por Joxi Lopetegi, que ha entrado en la cancha entre una gran ovación para enfrentarse, por primera vez en un Campeonato del Mundo, a su propio hijo, Xuban. Padre e hijo se han medido en los dos últimos tantos del partido, en un momento tan poco habitual como emocionante

Trinquete adaptado: derrota ante Francia

Beñat Lizaso y Germán Elkoro han caído ante la pareja de la selección francesa Navarro y Vianney por 7-15 y 9-15. Francia se ha escapado pronto en el primer set (2-8); la pareja vasca ha recortado con un tanto espectacular (4-8), pero Navarro y Vianney han cerrado el set 7-15. En el segundo, Euskadi ha remontado un 1-4 hasta empatar a 6 y a 7, pero Francia ha roto el set con un parcial decisivo (de 7-8 a 8-13) y lo ha cerrado 9-15. 

Cinco victorias en ocho partidos y cuatro finales aseguradas, en mano individual, mano parejas y cesta punta por parejas masculina y femenina: la Euskal Pilota Selekzioa cierra una jornada histórica.

Resultados de la jornada

Trinquete adaptado: Beñat Lizaso y Germán Elkoro (Euskadi) 0 - Navarro y Vianney (Francia) 2 (7-15, 9-15) 

• Pelota mano mano (36 m): Gaizka Carregal (Euskadi) 2 - Hernández (México) 0 (10-4, 10-3) 

• Frontball femenino: Olatz Arrizabalaga (Euskadi) 2 - Solas (Chile) 0 (10-0, 10-1) 

• Cesta punta por parejas femenina: Maite Ortiz de Mendivil y Eneritz Lizardi (Euskadi) 0 - Erika y Arai (España) 2 (6-15, 13-15) 

• Mano Parejas (36 m) : Beñat Azketa y Oier Elorz (Euskadi) 2 - Harguindeguy/Mendy e Iturbe (Francia) 0 (10-0, 10-2) 

• Cesta punta por parejas masculina: Xabier Barandika y Unai Lekerikabeaskoa (Euskadi) 2 - Libois/Laduche y Oyhenard (Francia) 0 (15-6, 15-6) 

• Xarea: Xuban Lopetegi y Markel Mujika (Euskadi) 0 - Hualde/Joxi Lopetegi y Moncada (España) 2 (13-15, 6-15) 

• Pala corta: Esteban Gaubeka e Imanol Ibáñez (Euskadi) 2 - Baeza e Insausti (España) 1 (15-10, 9-15, 10-8).

 

Partidos de la Euskal Selekzioa en el Campeonato del Mundo de pelota de 2026
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