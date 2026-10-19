En el frontón de 54 metros de Colonia del Sacramento, Xabier Barandika y Unai Lekerikabeaskoa han superado a Francia por 15-6 y 15-6. La selección de Francia ha dado entrada a Laduche en lugar de Libois, pero la pareja vasca ha dominado con claridad ante el dúo de Oyhenard.

En categoría femenina, Maite Ortiz de Mendivil y Eneritz Lizardi han caído ante la pareja de la selección de España Erika y Arai por 6-15 y 13-15. Erika ha marcado el ritmo delante, Arai no ha fallado atrás y se han escapado 7-0. Maite no se ha encontrado cómoda en la cancha y, junto a algunos errores de Eneritz, España se ha llevado el primer set 15-6. El segundo ha sido completamente distinto: Maite se ha colocado bien, ha entrado mucho en juego y ha marcado el ritmo, y Eneritz ha estado segura y ha sacado muchas pelotas en defensa. La pareja vasca se ha puesto 6-2, 8-5 y 12-8, y parecía tener el set encarrilado, pero Erika y Alai han vuelto a apretar, no han fallado y han dado la vuelta al marcador para ganar 13-15.

Cerrada la liguilla, las dos parejas vascas se han clasificado para la final, que se disputará el martes 20 de octubre: los chicos se medirán a Estados Unidos y las chicas, a España