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Darío es baja de última hora para el Cuatro y Medio por problemas físicos

El riojano, que debutaba este domingo en octavos del campeonato ante Senar, será sustituido por Murua.
GRAFCAV4250. PAMPLONA, 31/05/2026.- El pelotari gipuzkoano Iñaki Artola y el riojano Darío Gómez (azul) disputan la final del Campeonato Manomanista de pelota vasca en el Navarra Arena EFE/Jesús Diges
Darío Gómez. Foto: Efe.
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Última actualización

Darío no podrá disputar el partido del Cuatro y Medio que este domingo iba a enfrentarle en octavos a Senar por unas “molestias en el músculo dorsal ancho derecho” que le han impedido completar el entrenamiento de este sábado.

El campeón manomanista reapareció hace un mes tras recuperarse de la rotura parcial del cruzado de su rodilla derecha.

Según el reglamento de la competición, “en el supuesto de que, antes del inicio de su participación en la fase de octavos de final, un pelotari se viese imposibilitado para tomar parte en el campeonato, su puesto podrá ser ocupado por otro pelotari que será designado por la empresa a la que pertenezca aquel que hubiera causado baja”.

Aspe ha comunicado que el sustituto de Darío será Murua, que en principio iba a disputar el Cuatro y Medio de la Serie B.

Cuatro y Medio Darío Gómez Pelota

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