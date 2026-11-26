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Por segundo año consecutivo un partido de la NFL en pantalla gigante, en San Mamés
Los amantes del fútbol americano se han citado en San Mamés para presenciar el partido Chicago Bears-Detroit Lions. Según ha explicado el representante de la NFL Rafa de los Santos, de momento no parece que San Mamés vaya a acoger encuentros de fútbol americano.
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