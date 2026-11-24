El skater bilbaíno Egoitz Bijueska ha recibido el premio World Skate tras convertirse en el líder del Ranking Mundial de Skateboarding 2026 en la categoría masculina de la modalidad Park, ha informado este martes la federación internacional de este deporte.

El premio le llega a Bijueska, que este martes cumple 16 años, tras sufrir una fractura de clavícula, según ha informado el propio deportista a través de redes sociales.

"¡Menudo viaje! Me rompí la clavícula en el último día. ¡Pero aun así fue una semana muy divertida!", ha escrito en una publicación de Instagram.

Junto a Bijueska, Mizuho Hasegawa (Japón) se ha convertido en número 1 mundial en modalidad Park femenina, mientras que, en Street, Chloe Covell (Australia) y Sora Shirai (Japón) se han proclamado líderes en categoría femenina y masculina respectivamente.