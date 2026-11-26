La Real necesita ganar al Crystal Palace para seguir soñando con el Top 8
La Real, tras caer ante el Racing de Santander en LaLiga, visita Londres este jueves en la quinta jornada de la Europa League para medirse al Crystal Palace, conjunto que no atraviesa su mejor momento tras encadenar cuatro partidos sin conocer la victoria.
Cuatro bajas en la Real
Tras el tropiezo en liga, para la cita ante el conjunto inglés, Pellegrino Matarazzo no podrá contar con los lesionados de gravedad Ander Barrenetxea y Álvaro Odriozola; tampoco con los venezolanos Yangel Herrera y Jon Mikel Aramburu. El primero continúa con sus molestias musculares en el sóleo de la pierna izquierda, y el segundo sigue recuperándose del golpe que recibió en el tramo final del encuentro liguero, que le obligó a abandonar el terreno de juego antes de tiempo. Los jóvenes Luken Beitia y Dani Díaz han viajado con el equipo.
El Palace, en crisis
El Crystal Palace poco se parece al de las últimas temporadas, cuando conquistó una FA Cup y una Conference League. La falta de inversión, unida a la rebeldía de algunos jugadores y, sobre todo, la salida del técnico Oliver Glasner ha provocado un declive en el equipo londinense que es visible en todas las competiciones.
En la Premier League, el Palace es colista, con apenas 7 puntos de 33 posibles. Su última victoria data del pasado 11 de octubre. Además, en Europa las cosas no van mucho mejor y los londinenses están en la posición 21 con apenas cinco unidades tras cuatro jornadas.
Este mal inicio de temporada supuso el despido de Pierre Sage, que apenas duró unos meses en el banquillo. Este Palace logró quedarse a jugadores como Wharton, Ismaila Sarr y Jean-Philippe Mateta, pero varios de ellos, especialmente el senegalés, se quedaron a disgusto y poco conforme con la falta de ambición de un club que, pese a ganar en Inglaterra y en Europa, no invirtió para seguir creciendo. Esto motivó en gran parte la salida de Glasner, el mejor entrenador de su historia.
Despedido ya Sage, el Palace ha confiado en Thomas Frank, que lo hizo genial con el Brentford, pero sólo estuvo unos meses en el Tottenham Hotspur antes de su salida. Su estreno en el banquillo no fue el mejor y este fin de semana perdió contra el Coventry City de Frank Lampard.
Para este partido Frank no podrá contar con uno de sus mejores jugadores, Adam Wharton, que fue expulsado en el último compromiso europeo.