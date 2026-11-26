Este mal inicio de temporada supuso el despido de Pierre Sage, que apenas duró unos meses en el banquillo. Este Palace logró quedarse a jugadores como Wharton, Ismaila Sarr y Jean-Philippe Mateta, pero varios de ellos, especialmente el senegalés, se quedaron a disgusto y poco conforme con la falta de ambición de un club que, pese a ganar en Inglaterra y en Europa, no invirtió para seguir creciendo. Esto motivó en gran parte la salida de Glasner, el mejor entrenador de su historia.

Despedido ya Sage, el Palace ha confiado en Thomas Frank, que lo hizo genial con el Brentford, pero sólo estuvo unos meses en el Tottenham Hotspur antes de su salida. Su estreno en el banquillo no fue el mejor y este fin de semana perdió contra el Coventry City de Frank Lampard.

Para este partido Frank no podrá contar con uno de sus mejores jugadores, Adam Wharton, que fue expulsado en el último compromiso europeo.