El surfista vasco Aitor Francesena ha ganado la medalla de plata en el Mundial de surf adaptado de 2026, en la piscina de olas del Valle de Coachella, en California, en Estados Unidos, tal y como ha informado Basque Team, al que pertenece el zarauztarra. En concreto, en el ISA World Para Surfing Championship, Francesena se ha hecho con la medalla de plata en la competición individual, en la categoría de invidentes, y, además, ha finalizado cuarto en la competición por equipos.

En la primera fase, Francesena fue el mejor en la ola de la derecha de DSRT Surf, la piscina de olas en la que se ha disputado el Mundial, y segundo en la de la izquierda. En la final, el alemán Ben Neumann ha ganado la medalla de oro, con 860 puntos, Francesena se ha hecho con la plata, después de anotar 730 puntos, y el brasileño Figue Diel ha sido tercero, con 670 puntos.

Aitor Francesena, de esta manera, suma una nueva medalla a su brillante palmarés. El surfista vasco, en su trayectoria, se ha proclamado seis veces campeón del mundo.