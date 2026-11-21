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493 deportistas dan brillo a la Copa Internacional Maider Unda
Euskaraz irakurri: 493 borrokalarik distira eman diote Nazioarteko Maider Unda Kopari
En el polideportivo Lasesarre se han reunido casi 500 luchadores de 64 clubes, procedentes también de Francia y Polonia. Por la mañana les ha tocado el turno a los niños y por la tarde a la sub-15-17 y a la sub 20 y a los senior. Entre los locales destacan Aser Ebro, Bezabeh Garcia y Ainhoa Santamaria. El campeonato va creciendo edición a edición y ya se ha convertido en un referente.
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