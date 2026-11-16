Mirra Andreeva gana las Finales WTA, y se sitúa segunda en el ranking mundial

La tenista rusa Mirra Andreeva ha ganado las Finales WTA de 2026, este domingo, en Indian Wells (Estados Unidos). Andreeva, en la final del torneo, ha derrotado a la ucraniana Elina Svitolina, en dos sets, y se ha hecho con la victoria en las Finales WTA, donde compiten las mejores ocho jugadoras de la temporada, sin ceder ningún set. La campeona, además, se sitúa segunda en el ranking mundial, a 293 puntos de la kazaja Elena Rybakina.

Andreeva, de 19 años, ha ganado en 2026 en Roland Garros y también en los torneos de categoría 500 de Adelaide (Australia) y Linz (Austria). Comenzó el año en el noveno puesto de la clasificación mundial, y lo finaliza en segunda posición.

En la final de las Finales WTA, Mirra Andreeva ha superado a Elina Svitolina por 7-5 y 6-3.