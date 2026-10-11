El skater Egoitz Bijueska revalida el título de campeón del mundo

Egoitz Bijueska ha vuelto a coronarse como el mejor skater de la especialidad a nivel Mundial. Este de Asunción (Paraguay) es su segundo oro a nivel mundial tras el logrado la pasada primavera en Sao Paulo (el Mundial correspondiente a 2025).

Además, la manera en la que lo ha conseguido, sin dejar lugar a dudas, ha vuelto a deslumbrar al público congregado en el skatepark situado en el Parque Olímpico de la capital paraguaya.

El bizkaino ha logrado 94.50 puntos en la final como mejor puntuación entre las cuatro rondas tras planchar a la perfección todos los trucos y haber firmado 94.60 en semifinales y 94.33 en cuartos. La plata ha sido para el estadounidense Tom Schaar (93.07) y el bronce para el brasileño Gui Khury (92.15).