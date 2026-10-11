El skater Egoitz Bijueska revalida el título de campeón del mundo
Egoitz Bijueska ha vuelto a coronarse como el mejor skater de la especialidad a nivel Mundial. Este de Asunción (Paraguay) es su segundo oro a nivel mundial tras el logrado la pasada primavera en Sao Paulo (el Mundial correspondiente a 2025).
Además, la manera en la que lo ha conseguido, sin dejar lugar a dudas, ha vuelto a deslumbrar al público congregado en el skatepark situado en el Parque Olímpico de la capital paraguaya.
El bizkaino ha logrado 94.50 puntos en la final como mejor puntuación entre las cuatro rondas tras planchar a la perfección todos los trucos y haber firmado 94.60 en semifinales y 94.33 en cuartos. La plata ha sido para el estadounidense Tom Schaar (93.07) y el bronce para el brasileño Gui Khury (92.15).
Por su parte, Naia Laso ha firmado un meritorio quinto puesto en la final que han disputado las mejores ocho skaters del Mundo.
La bermeotarra ha firmado una mejor puntuación de 78.83. El oro ha sido para la jovencísima japonesa de 15 años Mizuho Hasegawa (91.00). La plata se la ha llevado la británica Sky Brown (89.50) y el bronce la también nipona Cocona Hiraki (88.50).
Hay que recordar que Naia Laso ya fue olímpica en París 2024 donde terminó séptima a pesar de competir con un pinzamiento lumbar y tener problemas de espalda. El resultado de Asunción le deja muy bien posicionada de cara a la clasificación olímpica para la cita californiana.