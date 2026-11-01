El navarro Mikel Zabalza y el gipuzkoano Mikel Sáez de Urabain se convierten en los primeros en coronar el pico Jugal II en Nepal

Tres alpinistas han logrado la primera ascensión al pico Jugal II, de 6518 metros de altura, situado en el distrito de Sindhupalchowk, cerca de la frontera de Nepal con China, según confirmaron autoridades locales.

El presidente del comité de turismo del municipio rural de Jugal, Milan Tamang, declaró que los alpinistas Mikel Zabalza Azcona, Rubén Pérez Blázquez y Mikel Sáez de Urabain Gabilondo alcanzaron con éxito la cima el sábado.

Se espera que este logro sitúe al Jugal II en el mapa internacional del alpinismo y genere nuevas oportunidades para el turismo de montaña en Nepal, señaló Tamang.

El Jugal II se ha considerado durante mucho tiempo una montaña técnicamente exigente, y hasta ahora ningún alpinista había logrado alcanzar su cima.

El Gobierno de Nepal abrió oficialmente el pico a la escalada el 11 de abril de 2023.