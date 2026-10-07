El golfista de Barrika Jon Rahm ha decidido abandonar el circuito saudí Liv Golf. "El señor Rahm ha revisado de forma independiente los términos propuestos para LIV 2.0. y ha determinado que dichos términos son inaceptables para él, por lo que no participará en LIV 2.0 en el futuro", ha confirmado este miércoles John Beck, abogado de Rahm.

Según Beck, Rahm y LIV están trabajando para finalizar un acuerdo de separación antes del 15 de octubre. Rahm, de 31 años, viene de ganar su tercer título individual en LIV Golf en los tres años que lleva en la liga. El vizcaíno firmó un contrato al que, según se informa, le restan más de 100 millones de dólares por cobrar; él mismo reconoció en mayo que aún quedaban varios años de vigencia.

LIV Golf fue financiada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí desde su creación en 2022 hasta este año, momento en que el fondo soberano decidió retirar su financiación.

La liga cuenta con un acuerdo con BC Partners Advisors para recibir apoyo en su reestructuración. El acuerdo original incluía la condición de que al menos el 50 % de los jugadores con reclamaciones financieras contra la liga aceptaran participar en LIV 2.0 en un plazo de 35 días tras la declaración de bancarrota.

Rahm, número 15 del mundo, ganó esta temporada en Hong Kong y Ciudad de México en el circuito LIV Golf y terminó segundo en cuatro ocasiones. Se espera que compita en los torneos que cierran la temporada del DP World Tour en Abu Dabi y Dubái. Rahm no participará en el Open de España, ya que él y su esposa, Kelley, esperan el nacimiento de su cuarto hijo.