RALLY DAKAR 2027
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El Dakar 2027 partirá de Portugal y recorrerá Marruecos

La prueba comenzará el 9 de enero en el Algarve y finalizará el día 23 en Marrakech, con un recorrido de 7.824 kilómetros. Arabia Saudí volverá a acoger la carrera en 2028.
204 PRICE Toby (aus), MONLEON Armand (spa), Toyota Gazoo Racing W2RC, Toyota, Ultimate, FIA W2RC, action during the Stage 13 of the Dakar 2026, on January 17, 2026 around Yanbu, Saudi Arabia - Photo Florent Gooden / DPPI FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press
13ª etapa del Dakar 2026, disputada en Yanbu (Arabia Saudí). Foto: Florent Gooden / DPPI / AFP7 / Europa Press
Euskaraz irakurri: 2027ko Dakarra Portugalen abiatuko da, eta Maroko zeharkatuko du
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El Dakar regresará a Portugal y Marruecos veinte años después de que ambos países formaran parte de su trazado. La 49ª edición arrancará el próximo 9 de enero en el Algarve portugués y concluirá el día 23 en Marrakech, tras atravesar Marruecos de norte a sur. Este cambio de escenario responde a la imposibilidad de celebrar la carrera en Arabia Saudí, como estaba previsto inicialmente, debido a motivos de seguridad.

La competición tendrá un recorrido total de 7.824 kilómetros, de los cuales 4.341 serán tramos cronometrados. Portugal acogerá el prólogo y la primera especial, ambos en la zona de Loulé-Faro, en el Algarve. Después, los participantes cruzarán el Mediterráneo durante la noche hasta llegar al puerto marroquí de Nador.

Una vez en Marruecos, el rally se dirigirá hacia el sur a través de la cordillera del Atlas, pasando por Bouarfa y Zagora. Agadir acogerá la jornada de descanso, antes de que la caravana se adentre en los desiertos del extremo sur del país. Smara y las proximidades de Dakhla marcarán los puntos más alejados del trazado durante la segunda semana.

Desde allí, los participantes emprenderán el regreso hacia el norte, siguiendo la costa atlántica hasta alcanzar Marrakech, donde concluirá la prueba tras doce etapas. La organización apunta que "en el día a día, la mayoría de las especiales oscilarán entre los 350 y los 500kms".

El director del Dakar, David Castera, ha asegurado que, pese al poco margen de tiempo para preparar el nuevo trazado, han diseñado "un auténtico Dakar" que mantendrá los estándares deportivos de las últimas ediciones. También ha destacado que los participantes en el rally podrán descubrir Marruecos "de punta a punta" y experimentarán una ruta de "una envergadura sin precedentes".

Castera ha agradecido la fidelidad de los competidores en estas circunstancias excepcionales. Por el momento, 350 participantes ya se han inscrito en la prueba. La organización ha confirmado que el Dakar regresará a Arabia Saudí en 2028, coincidiendo con la celebración de su 50ª edición.

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