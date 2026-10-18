Carlota Ciganda comienza la gira asiática logrando un quinto puesto en Shanghái

Carlota Ciganda ha comenzado la gira asiática del circuito LPGA con un quinto puesto en el torneo Buick de Shanghái, disputado en el Sheshan Golf Club. La golfista navarra ha firmado una última tarjeta de 70 golpes, dos bajo par, para terminar con un total de 282 impactos (-6), a cinco de la vencedora.

La china Ruoning Yin se ha llevado el triunfo, siendo la más certera en la jornada final con 68 y 277 para arrebatar el triunfo a la surcoreana Hye-Jin Choi (278) y coronarse por segunda vez en Shanghái después de lograrlo en 2024.

Ciganda, ha cerrado su participación con dos birdies, en los hoyos 14 y 18, y ha hecho el par en el resto del recorrido.

Por su parte, la mexicana Gaby López ha terminado décima, mientras que la española Julia López ha finalizado en el puesto 73.