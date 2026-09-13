Europa vence a Estados Unidos en la Copa Solheim con una actuación decisiva de Carlota Ciganda
Europa vuelve a ser la reina de la Solheim Cup tras imponerse este domingo a Estados Unidos, lo que supone su noveno título en las veinte ediciones celebradas, después de una última jornada en la que el combinado capitaneado por la sueca Anna Nordqvist fue superior en los partidos individuales.
El triunfo de la inglesa Lottie Woad, que ponía el 14-10 provisional, y el punto asegurado por la navarra Carlota Ciganda certificaron el título de Europa, que se consolida como la dominadora de la competición bienal al sumar su cuarto título en las últimas cinco ediciones tras los de 2019, 2021 y 2023.
Después del inesperado 8-8 con el que acabó la segunda ronda de parejas en el campo de Bernardus Golf, en el sur de Países Bajos, el equipo de Nordqvist se sobrepuso e hizo valer su condición de local para recuperar el cetro.
Carlota Ciganda, en su octava participación, volvió a demostrar que eleva su nivel competitivo en la Solheim Cup, dando, como en 2023 en Finca Cortesín (Málaga), además el punto decisivo tras derrotar con mucha solvencia a una Jennifer Kupcho, heroína americana el sábado precisamente en su 'fourball' ante Ciganda.
La pamplonesa se mostró muy segura, dominó desde los hoyos iniciales y al paso de los primeros nueve hoyos ya mandaba por tres arriba. Ciganda aguantó bien la ventaja y sentenció la victoria, y por ende la de Europa, con un 'birdie' en el hoyo 16 para ganar por 4y2.
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