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Carlota Ciganda, lejos de los puestos de cabeza en la jornada inaugural del Aumundi Evian Championship

La navarra ha completado la jornada con 72 golpes (+1) y ha finalizado en el puesto 69. La japonesa Aki Iwai lidera en solitario con una ronda perfecta de 63 golpes (-8), segunda es la francesa Perrine Delacour con 65 golpes (-6), uno menos que la tercera clasificada, la coreana Hee Im Jin, que tiene 66 (-5).
Carlota Ciganda
Carlota Ciganda, golfista navarra. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Carlota Cigandak lehen postuetaik urrun amaitu du Aumundi Evian Championshiparen inaugurazio jardunaldian
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KIROLAK EITB

Última actualización

Tras la disputa de la primera jornada del Aumundi Evian Championship, cuarto Major del año, la japonesa Aki Iwai lidera en solitario con una ronda perfecta de 63 golpes (-8). Segunda es la francesa Perrine Delacour con 65 golpes (-6), uno menos que la tercera clasificada, la coreana Hee Im Jin, que tiene 66 (-5).

La número 1 del mundo, la estadounidense Nelly Korda, que busca completar el Grand Slam en su carrera esta semana, ha sufrido mas de lo esperado este primer día tras terminar en el puesto 102 con 74 golpes (+3). La navarra Carlota Ziganda, por su parte, que ha completado la jornada con 72 golpes (+1), ha finalizado en el puesto 69.

El torneo se está disputando en el Evian Resort Golf Club, ubicado en Evian-Les-Bains, Francia. La primera jornada ha estado marcada por un clima inusualmente caluroso y un campo seco que desafió a las mejores golfistas del mundo. 

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