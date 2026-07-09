Carlota Ciganda, lejos de los puestos de cabeza en la jornada inaugural del Aumundi Evian Championship

Tras la disputa de la primera jornada del Aumundi Evian Championship, cuarto Major del año, la japonesa Aki Iwai lidera en solitario con una ronda perfecta de 63 golpes (-8). Segunda es la francesa Perrine Delacour con 65 golpes (-6), uno menos que la tercera clasificada, la coreana Hee Im Jin, que tiene 66 (-5).

La número 1 del mundo, la estadounidense Nelly Korda, que busca completar el Grand Slam en su carrera esta semana, ha sufrido mas de lo esperado este primer día tras terminar en el puesto 102 con 74 golpes (+3). La navarra Carlota Ziganda, por su parte, que ha completado la jornada con 72 golpes (+1), ha finalizado en el puesto 69.

El torneo se está disputando en el Evian Resort Golf Club, ubicado en Evian-Les-Bains, Francia. La primera jornada ha estado marcada por un clima inusualmente caluroso y un campo seco que desafió a las mejores golfistas del mundo.