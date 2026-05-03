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Bordeaux-Leinster y Ulster-Montpellier, las dos finales europeas de rugby en San Mamés

Las finales de las dos principales competiciones europeas de clubes de rugby se disputarán los días 22 y 23 de mayo en San Mamés.
San Mames rugby finales Europa
Los trofeos de los dos principales torneos europeas de rugby en San Mamés. Foto: Ayuntamiento de Bilbao
Euskaraz irakurri: San Mamesen jokatuko diren errugbiko Europako finalak: Bordeaux-Leinster eta Ulster-Montpellier
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Union Bordeaux Begles y Leinster, en la Investec Champions Cup, y Ulster y Montpellier Herault, en la EPCR Challenge Cup, protagonizarán las finales de las dos principales competiciones europeas masculinas de clubes de rugby que se van a disputar los días 22 y 23 de mayo en el estadio San Mamés de Bilbao.

El viernes 22 (21:00 horas) se jugarán el título de la Challenge Cup, la segunda competición, los irlandeses del Ulster Rugby, que superaron en semifinales a Exeter Chiefs inglés (29-12), y el Montpellier Herault francés, que ha dejado en la cuneta al Dragons RFC galés (18-12).

El sábado 23 (15:45 horas) será la gran final del gran torneo continental. El Union Bordeaux Begles, vigente campeón, derrotó este domingo en su semifinal al Bath inglés (38-26) y se ganó la opción de repetir título frente al Leinster irlandés, que fue el verdugo del Toulon galo (29-25).

El Leinster regresará así a San Mamés, escenario en el que ganó su último título europeo en 2018 tras derrotar al Racing 92.

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