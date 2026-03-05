Esquiladores y clasificadores de lana de Euskal Herria, emocionados con el sueño cumplido
La selección de esquiladores y clasificadores de lana de Euskal Herria es oficialmente parte del Consejo Mundial. Sus integrantes han cumplido su sueño de pequeños y han vivido un momento muy especial sobre el escenario.
Euskal Herria entra en el Consejo Mundial de esquiladores y clasificadores de lana
La selección de esquiladores y clasificadores de lana de Euskal Herria vive un momento histórico durante su participación en el Golden Shears and Woolhandling World Championship, donde además de competir con la élite mundial ha logrado un reconocimiento institucional que refuerza su proyección internacional.
Joseba Attard: “Es un honor representar por primera vez a Euskal Herria en el Mundial de esquiladores de oveja"
La selección de esquiladores y artilleros de ovejas de Euskal Herria participará por primera vez en el Mundial de dicha disciplina. Han pasado dos semanas desde que los participantes fueron a practicar a Nueva Zelanda. Hoy ha sido el acto de recibimiento y el jefe de filas de la selección, Joseba Attard, nos ha explicado desde los pormenores de su estancia y el campeonato.
Mañana comenzará el Campeonato del Mundo de esquileo en Nueva Zelanda
Será la primera vez que la selección de Euskal Herria compita en el campeonato más importante del mundo. Tras varias semanas de intensa preparación en Nueva Zelanda, el equipo afronta la cita con ilusión y ambición.
