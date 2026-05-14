Ballerini se adjudica una accidentada volata en Nápoles
El italiano del Astana se ha impuesto en los últimos metros al belga Jasper Stuyven tras salir indemne de una caída, que ha tenido lugar dentro del último kilómetro, y que ha condicionado el final de etapa. El portugués Afonso Eulálio ha conservado sin mayores dificultades la maglia rosa.
El ciclista italiano Davide Ballerini (XDS Astana) se ha impuesto en un nuevo accidentado esprint final, después de la sexta etapa del Giro de Italia, disputada entre Paestum y Nápoles, tras una caída que ha eliminado a muchos de sus rivales en el último kilómetro.
En segundo lugar, ha entrado en la meta el belga Jasper Stuyven y, en tercero, el francés Paul Magnier, ambos del Soudal Quick-Step, que han salvado de milagro la caída. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain) ha conservado sin mayores dificultades la maglia rosa en un día tranquilo para los ciclistas de la general.
Teniendo en cuenta el esfuerzo de los ciclistas en la caótica quinta etapa, pasada por agua, y la amenaza de la montaña prevista para el viernes, la etapa de este jueves se antojaba un largo preludio hasta el esprint masivo final, que sería sobre una calle adoquinada.
En el menú de puertos del día solo aparecía la subida a Cava de' Tirreni, de cuarta categoría (6,5 kilómetros al 3 %), coronada a falta de 100 kilómetros para el final de la jornada.
Cuando se acercaban a la cota puntuable, se han apuntado a la aventura tres ciclistas de los equipos que han protagonizado las fugas en este arranque de Giro: Mattia Bais (Polti VisitMalta), Manuele Tarozzi y Martin Marcellusi (Bardiani). Fueron capaces de alcanzar a los dos escapados antes de la subida, algo que Planckaert aprovechó para dejar a su compañero y regresar con el pelotón. Los cuatro de delante han sido cazados a falta de 37 kilómetros.
Como todo parecía anticipar, el pelotón ha llegado reunido al último kilómetro, marcado por dos tramos adoquinados y una ligera pendiente hacia arriba. El grupo se ha estirado, con los Unibet por delante, hasta que una caída en los adoquines ha tirado al suelo a los que marchaban en los primeros puestos. Eso le ha dado la oportunidad a Davide Ballerini de lanzar el esprint y hacerse con el triunfo.
Davide Ballerini (XDS Astana) , ganador de etapa
Ganar hoy no estaba en los planes
"Estaba esperando ganar una etapa en el Giro, pero hoy no estaba en los planes. Estaba intentando hacer lo máximo por el equipo. He visto la caída, he salido de la curva y me han dicho que siguiera hacia delante. Hasta la meta hemos abierto ese espacio y estoy muy contento", ha declarado Ballerini a los micrófonos de la organización.
El veterano ciclista italiano, de 31 años, ha mostrado su alegría por su primera victoria en una gran vuelta: "Es muy importante, porque trabajamos demasiado para esto y siempre hay algún problema en el ciclismo. Cuando no te lo esperas, llega la victoria".
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