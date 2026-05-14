En segundo lugar, ha entrado en la meta el belga Jasper Stuyven y, en tercero, el francés Paul Magnier, ambos del Soudal Quick-Step, que han salvado de milagro la caída. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain) ha conservado sin mayores dificultades la maglia rosa en un día tranquilo para los ciclistas de la general.

Teniendo en cuenta el esfuerzo de los ciclistas en la caótica quinta etapa, pasada por agua, y la amenaza de la montaña prevista para el viernes, la etapa de este jueves se antojaba un largo preludio hasta el esprint masivo final, que sería sobre una calle adoquinada.

En el menú de puertos del día solo aparecía la subida a Cava de' Tirreni, de cuarta categoría (6,5 kilómetros al 3 %), coronada a falta de 100 kilómetros para el final de la jornada.

Cuando se acercaban a la cota puntuable, se han apuntado a la aventura tres ciclistas de los equipos que han protagonizado las fugas en este arranque de Giro: Mattia Bais (Polti VisitMalta), Manuele Tarozzi y Martin Marcellusi (Bardiani). Fueron capaces de alcanzar a los dos escapados antes de la subida, algo que Planckaert aprovechó para dejar a su compañero y regresar con el pelotón. Los cuatro de delante han sido cazados a falta de 37 kilómetros.

Como todo parecía anticipar, el pelotón ha llegado reunido al último kilómetro, marcado por dos tramos adoquinados y una ligera pendiente hacia arriba. El grupo se ha estirado, con los Unibet por delante, hasta que una caída en los adoquines ha tirado al suelo a los que marchaban en los primeros puestos. Eso le ha dado la oportunidad a Davide Ballerini de lanzar el esprint y hacerse con el triunfo.