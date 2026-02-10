Daniel Milagros compite este miércoles en la carrera de 1000 metros de patinaje de velocidad en hielo: “Es una prueba muy dura”

En la final de 2026 de la Super Bowl los Seatte Seahawks derrotaron a los New England Patriots por 29-13, logrando su segundo título. Durante la actuación del descanso el artista puertorriqueño Bud Banny realizó una actuación de fuerte carga simbólica en la que reivindicó la identidad latina, apeló a la unidad de las Américas y llevó referencias culturales de Puerto Rico al escenario. Aquí podéis ver las fotos de la final y de la actuación.