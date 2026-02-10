Juegos Olímpicos de Invierno
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Daniel Milagros compite este miércoles en la carrera de 1000 metros de patinaje de velocidad en hielo: “Es una prueba muy dura”

Daniel Milagros
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Daniel Milagros asteazkenean arituko da izotz gaineko abiadurako patinajean, 1.000 metroko lasterketan: “Proba oso gogorra da”
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

El navarro, de 23 años, quiere “disfrutar al máximo” la experiencia de los Juegos Olímpicos de Invierno, en los que participa el miércoles, a las 18:30 horas.

Juegos Olímpicos de Invierno Más deportes

Te puede interesar

Seattle Seahawks izan da nagusi 2026ko Super Bowl txapelketan.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Galería de fotos de la final de la Super Bowl 2026 entre Seatte Seahawks y New England Patriots

En la final de 2026 de la Super Bowl los Seatte Seahawks derrotaron a los New England Patriots por 29-13, logrando su segundo título. Durante la actuación del descanso el artista puertorriqueño Bud Banny realizó una actuación de fuerte carga simbólica en la que reivindicó la identidad latina, apeló a la unidad de las Américas y llevó referencias culturales de Puerto Rico al escenario. Aquí podéis ver las fotos de la final y de la actuación.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X