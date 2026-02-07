Ariane Toro se hace con la medalla de plata en el Grand Slam de París

La navarra Ariane Toro (-52 kg) ha conquistado la medalla de plata tras alcanzar la final frente a kosovar Distria Krasniqi en el Grand Slam de París de judo.

Toro se ha impuesto por ippon a la alemana Mascha Ballhaus en semifinales, lo que le ha permitido acceder a la final ante Krasniqi, campeona olímpica en los Juegos de Tokio cuando competía en -48 kg, doble campeona mundial en -52 kg y actual número uno del ranking mundial.

La kosovar, a la que la judoca navarra solo había vencido en una de sus cinco confrontaciones previas, ha comenzado el combate con un inicio muy agresivo y ha logrado el ippon antes de que se cumplieran 30 segundos, asegurándose la medalla de oro. Ariane Toro se lleva así la plata y se sitúa en la séptima posición del ranking mundial.

El Grand Slam de judo es la cuarta competición por importancia en el judo internacional, solo por detrás de los Juegos Olímpicos, los Mundiales y el World Masters.